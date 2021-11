Hennepkwekerij in garage in Gilze

GILZE - In een garage aan de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze is een hennepkwekerij aangetroffen. De garage gaat twee maanden op slot.

Burgemeester van Gilze en Rijen, Derk Alssema, heeft besloten een garage aan de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze voor 2 maanden te sluiten omdat de Opiumwet is overtreden. Op 13 oktober 2021 vond de politie in de garage een hennepkwekerij met 162 hennepplanten.

Quote We willen een eind maken aan drugsover­last vanuit deze locatie Derk Alssema, Burgemeester Gilze en Rijen

Verboden

Het is verboden om deze garage te betreden tot 29 januari 2022. ,,Met deze tijdelijke sluiting willen we een eind maken aan drugsoverlast vanuit deze locatie. We hebben omwonenden per brief geïnformeerd over deze maatregel", zo laat de burgemeester weten.

Drugslab

In december 2019 werd een groot drugslab in een garage in Rijen gevonden. In juni dit jaar ontdekte de politie een drugslab in een schuur van de gemeente tussen Gilze en Tilburg. In de garage van de naastgelegen boerderij zat ook een wietkwekerij.

Burgemeester Alssema roept inwoners van gemeente Gilze en Rijen op om het te melden, als zij drugsoverlast ervaren. Dat kan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Het kan ook geheel anoniem via Meld Misdaad Anoniem (telefoonnummer 0800-7000).

