Hennepkwekerij aangetroffen in slaapkamers van woning in Breda

Het meest liefdeloze kinderte­huis voor kinderen van ‘foute ouders’ stond in Breda: ‘Een griebes’

12 januari BREDA - Kinderen van ‘foute ouders’… Wat moet je er mee? Vlak na de bevrijding van Brabant in 1944 zitten de instanties behoorlijk in hun maag met de kinderen van NSB’ers en Duitsers, de ‘doodsvijanden’. Hun ouders zijn ‘geïnterneerd’ oftewel opgesloten in kampen en gevangenissen en daar ligt niemand in de bevrijde gebieden van wakker. Maar wat moet er gebeuren met hun kinderen?