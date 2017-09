Hennepbende uit netwerk advocaat Bart V. opgerold

BREDA/HEESCH - De grote drugsactie dinsdag in Breda en Heesch vloeit direct voort uit het politieonderzoek tegen de van wapen- en drugshandel verdachte advocaat Bart V. uit Dongen. Bij de nieuwe actie deed de politie onder meer zoekingen in twee panden in Breda. Daar had de gevallen advocaat V. eerder dit jaar een Duitser mee naar toe genomen die hennep wilde kopen, zonder te beseffen dat de man voor de politie werkte.

Het gaat om een Turks theehuis aan de Hoge Steenweg en een woning aan de Elandstraat in Breda, waar de politie voor de zekerheid een zwaar bewapend arrestatieteam inzette. In het huis hield de politie een 35-jarige man uit Breda aan. Ze vond er een kleine hoeveelheid drugs en munitie. De recherche doorzocht ook twee appartementen aan de Dirk Hartogstraat in Breda. Daar lagen net als in het theehuis geen drugs of wapens.

Tegelijk met de huiszoekingen in Breda arresteerde de politie in een villa aan 't Dorp in het Oost-Brabantse Heesch een 70-jarige verdachte uit Breda en twee 34-jarige Poolse mannen. In het kapitale pand was een hennepdrogerij ondergebracht. Op het Stationsplein in Heesch rekende de politie een verdachte (41) in uit Breda en een man (36) uit Waalwijk.

De politie heeft de drie verdachte Bredanaars vastgezet. De drie andere mannen zijn vrijgelaten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De recherche kreeg de opgerolde drugsgroepering in beeld tijdens het strafonderzoek tegen advocaat Bart V. Om de gevallen strafpleiter te ontmaskeren zette ze een Duitse undercover agent in. Deze 'politieel informatiewinner' won het vertrouwen van V. en vertelde hem dat hij drugs wilde kopen. Uit het dossier blijkt dat de advocaat de pseudokoper daarop meenam naar een relatie van hem in het theehuis aan de Hoge Steenweg in Breda.