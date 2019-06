H&M opent nieuwe megastore in Breda

Eén dag na de start van de zomer opent H&M zaterdag een nieuwe megastore in de Ginnekenstraat in Breda. In de drie verdiepingen tellende winkel komen alle concepten die de keten in Breda al had samen: dames-, heren- en kindermode. Ook komt er met H&M Home een interieurafdeling bij. Maar de zaak is meer dan een optelsom van concepten, het is tevens de start van een nieuwe periode waarin H&M zich wil onderscheiden van de vele nieuwe concurrenten die ook in Breda zijn opgekomen.