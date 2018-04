Hengelaars woedend: beroepsvisser Klop mag door vissen in gesloten tijd

De organisatie van hengelaars verloor donderdag een kort geding bij de Bredase rechtbank dat ze inderhaast had aangespannen tegen de vorige week verleende ontheffing.

Volledig scherm Gevangen schubvis wordt ‘aan wal gebracht’.

Een en ander betekent dat Klop als enige visserijbedrijf nog enkele dagen met de zegen (sleepnetten) mag vissen op bijvoorbeeld snoekbaars en witvis. Dat is onverdraaglijk in de ogen van veel woedende hengelaars. Zij maken zich grote zorgen over de visstand in hun populaire wateren.

Paaitijd

Klop had eind vorige maand een week ontheffing gevraagd en gekregen. Het bedrijf voerde daarbij aan dat het door het koude weer en ijsgang minder had kunnen vissen afgelopen winter.

Normaal stopt de visserij op schubvis voor hobby- én beroepsvissers op 1 april. ,,Rond die tijd begint de paai van de vissen. Vissen zijn dan heel kwetsbaar. Ze verzamelen zich dichtbij oevers en andere ondiep water om zich voort te planten. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als ze daar met een zeshonderd meter lang sleepnet langs trekken'', verwoordt Schulz de zorgen van de hengelaars.

Economisch belang

Bij de rechter argumenteerde Klop dat mede door de koude de paaitijd nog niet is begonnen, daarbij gesteund door een deskundige van Wageningen Marine Research. De rechter achtte de problematiek te complex om in kort geding de argumenten van beide partijen te kunnen beoordelen. Doorslaggevend voor de rechter was uiteindelijk dat het economisch belang van het bedrijf volgens haar vermoedelijk groter is dan dat van de recreatieve (hengel)sector.

Visserijoorlog

Boze sportvissers noemen de gang van zaken op sociale media typerend voor de al jaren duren visserijoorlog op onder meer Hollandsch Diep, Haringvliet de Biesbosch. In dat conflict heeft de overheid naar hun mening vooral oog voor de economische belangen van de beroeps die zich bijvoorbeeld niet aan quota hoeft te houden. ,,Terwijl wij nota bene kunnen aantonen dat het economische belang van tienduizenden hengelaar uit binnen- en buitenland, visgidsen, botenverhuurbedrijven, hotels en de hele recreatieve sector veel groter is'', bepleit Schulz.

Betrapt

Pikant tegen deze achtergrond is het nieuwsbericht op de website van Sportvisserij Zuidwest-Nederland dat Klop afgelopen woensdag, de dag van het kort geding, 'is betrapt op vissen in verboden water'. De Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit bevestigt dat inspecteurs op die dag een visserijbedrijf daar een proces-verbaal hebben gegeven. Van Klop Visserijbedrijf was donderdag niemand voor toelichting bereikbaar.

Hoewel hengelaars en beroeps weer recht tegenover elkaar staan, wil Schulz de komende periode 'toenadering tot de beroepsvissers zoeken': ,,De verhoudingen zijn vanaf 2011 scherper geworden, toen beroepsvissers geen aal meer mochten vangen en ze zich ook op schubvis zijn gaan richten. Net als met andere beroepsvissers wil we ook hier afspraken maken. We zijn allemaal gebaat bij een duurzame visserij.''