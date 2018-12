H&M opent in de zomer nieuwe megastore in Breda

De bevestiging dat H&M uit De Barones vertrekt, komt vrijwel gelijktijdig met de aankondiging dat alle ruimtes in in het overdekte winkelcentrum binnenkort gevuld zijn. In de laatste lege ruimte (tegenover Etos) komt binnenkort het modemerk Guess. “De planning is om nog voor de feestdagen open te gaan,” aldus Jos Geurtjens van de Kroonenberg Groep (eigenaar van het complex).



De Barones is vorig jaar in december officieel heropend. De lege ruimtes die er nog waren zijn dit jaar allemaal verhuurd, aan onder meer Sissy-Boy, Comma, s.Oliver en nu dus ook Guess. Alleen aan de buitenzijde van de Barones, in de Lange Brugstraat staat nog een kleine ruimte van circa 100 m2 leeg.“We zijn heel tevreden over hoe het gaat,” zegt Geurtjens. Ook warenhuis Hudson's Bay, veruit de grootse huurder in het complex, draait volgens hem goed.



Dat H&M volgend jaar voor een grote lege plek (2.000 m2) zorgt in De Barones baart Geurtjens geen enkele zorg. “We weten nog niet wat er gaat komen. Maar het is een van de beste plekken in Breda. Dus daar is zeker belangstelling voor.”