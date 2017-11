Help, de leuke panden halen Funda niet meer. En wat dan?

BREDA - Het gebeurt steeds vaker dat de leuke panden de huizensite Funda niet meer halen of erop komen met 'Verkocht onder voorbehoud'. Schrikbeeld van de huizenjager die telkens weer achter het net vist. De overspannen huizenmarkt: 'Het is een gekkenhuis in Breda'.

Makelaar Lennart van Oosterhout van De Boer Storimans & Partners schat dat inmiddels 15 procent van de panden in het 'druksegment' tussen de drie en vijf ton de NVM-huizensite niet onverkocht meer haalt. ,,Dat gebeurt steeds vaker.'' En dan gaat het niet alleen maar om de binnenstad, Breda-Zuid en Belcrum. Makelaar Robbert Poell van EHP Makelaardij, kringvoorzitter NVM-Breda: ,,In de Acaciastraat in Tuinzigt zie je de prijzen ook omhoog schieten, daar komen ook twintig mensen af op een open dag.'' In de Haagse Beemden heeft Poell net nog twee panden in een dag tijd verkocht. Of neem een appartement op Bolwerk (Chassé Park), vraagprijs 289.000 euro: ,,Open huis met wel 150 kijkers. Ik heb voor mijn cliënt 325.000 geboden, dat bleek niet genoeg.''

Stefanie Hermens voor haar nieuwe woning in Princehage.

Stefanie Hermens (43), communicatieadviseur in de zorg, woonde met man en drie zonen in Boeimeer, verkocht haar huis binnen in week. En dan zoeken. ,,Het is een gekkenhuis in Breda, met de vraagprijs kom je er vaak niet. We hebben wel tegen de tien huizen gezien, was de vraagprijs telkens al geboden. Steeds achter het net vissen.'' En de prijzen zijn enorm, zegt ze. Cimburgalaan, Boeimeer, huizen gaan al naar de vijf ton: ,,En dan nog verbouwen.'' Ze schakelde Mechel Makelaardij in: ,,Mechel heeft ons huis verkocht. We hebben de makelaar toen gevraagd voor ons uit te kijken, in Princenhage, gebruik makend van het netwerk. De jongens voetballen bij GroenWit, leuk dorpje, en je bent zo in de stad.'' Pand te koop in de Nieuwe Heilaarstraat, twee-onder-een-kap. ,,We zijn gaan kijken en hebben direct geboden, in de woonkamer.'' Er waren nog vier kijkers. Een opknapwoning, net onder de vier ton: ,,Het huis heeft nooit op Funda gestaan. Oprit, dubbele garage. Helemaal tof.''

Krapte

Om de krapte op de huizenmarkt nog even te illustreren: in januari 2016 stonden 2.200 panden te koop in Breda, begin 2017 nog maar tussen de 400 en 500. De huizenprijs is afgelopen jaar alleen al 8 procent gestegen. Open dagen, inschrijvingen, vanaf prijzen... Van Oosterhout: ,,Ik heb wel meegemaakt dat een makelaar om drie uur afspreekt bij een pand en dat voor zes uur een bod gedaan moet worden. Dat is onvoorstelbaar, dat begrijp ik niet. Dat was in Breda-Zuid, maar ik noem geen namen. Die fratsen maak je mee. Een pand, goeie buurt, willen 25 mensen direct 's morgens kijken. Hele taferelen, hectisch. Het zet de koper onder druk, het bedient de verkoper ook niet heel goed.''

Briefjes

Huizenhandel via Facebook, de briefjes vallen weer in de bus met 'wilt u verkopen', net als voor de crisis in 2008. Van Oosterhout: ,,Dat gebeurt ook, maar uiteindelijk zijn dat meestal niet de kopers. Je weet dat iets te koop komt, via vrienden, buren, maar als een marktconforme prijs wordt gevraagd haken die briefjesschrijvers meestal wel af.'' De makelaars raden huizenzoekers aan een zoekopdracht uit te zetten en de woonwensen kenbaar te maken. Dat kan vaak kosteloos. Zo kunnen ze profiteren van het uitwisselingssysteem dat de NVM-makelaars al sinds de jaren '70 in de lucht hebben. Als een NVM-makelaar een pand in de verkoop neemt wordt het 'verplicht' op de database gezet. Van Oosterhout: ,,De inschrijver krijgt bij ons direct per mail bericht als een passend pand voorbij komt.''

Bieberglaan

Makelaar Niels van Anrooy van DietvorstBorman Makelaars over een pand aan de Bieberglaan, gemeld op het uitwisselsysteem: ,,We kregen het pand in de verkoop, legden de link binnen ons netwerk en hebben de klant direct benaderd voor een afspraak. Staan we de woning op te nemen, loopt de kandidaat binnen, spijker op z’n kop. Ter plaatse een bod, ruim boven de vraagprijs. Vervolgens de fotograaf maar afgebeld. Eigenlijk koop je op die manier het Funda-risico af, door er een goede schep er bovenop te doen.''

Match

Mechel Makelaardij in Princenhage bericht op Facebook: 'Dit huis is verkocht in eigen netwerk, zonder Funda'. Want de huizensite is niet heilig. Zeker niet bij Mechel die bij branchevereniging VBO zit en niet bij NVM. Funda is een NVM-site, na juridische stoeierij moest de site ook open staan voor VBO-makelaars. Makelaar Josien van Dort: ,,Ons netwerk is groot. Als we een match van te voren kunnen maken, hoeft het pand het internet niet op. Dat gebeurt meer en meer. Maar, Funda is ook nog steeds een belangrijk medium hoor.'' De druk op de doorstroomwoning tussen de 3 en 4,5 ton is volgens haar het grootst: ,,Mensen verhuizen niet zomaar, terwijl veel mensen op zoek zijn naar een woning in dit segment. En dan vooral ook de twee-onder-een-kap, die is heel gewild.''

Duurste segment

Ook makelaar Hans van de Gijp van GB ziet het gebeuren, in het dure segment (gemiddelde verkoopwaarde acht ton). ,,Er is een grote groep zoekers op dit moment. Op sommige topspots is het een kwestie van slechts twee telefoontjes dat er een koper op de stoep staat.'' Leuk makelaar te zijn? Van Oosterhout: ,,Laat ik zo zeggen, een paar jaar geleden was het leuker dan nu. Er was toen sprake van een langer traject, als makelaar kon je meer toevoegen. Verkoop gaf meer voldoening, voor de verkoper, makelaar en koper.''