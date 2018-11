Help, de huisarts zit straks zonder assistent!

Veel huisartsen in West-Brabant dreigen de komende jaren zonder doktersassistent te komen zitten. Onderzoek wijst uit dat er bij ongewijzigd beleid straks een schrijnend tekort aan deze groep is.

Dat beweren de onderzoeksbureau’s voor de gezondheidszorg, Nivel en Prismant. Beide bureau’s hielden afgelopen zomer een enquête onder de 188 huisartsenpraktijken in de regio en spraken met de opleidingen in de gezondheidszorg.

Honderd extra assistenten nodig

Het goede nieuws: het tekort aan huisartsen blijft de komende vijf jaar voor deze regio beperkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zeeland. Maar West-Brabant kampt straks wel met een groot gebrek aan doktersassistenten. Volgens de berekeningen van de beide bureau’s zijn door de vergrijzing en de toegenomen vraag naar huisartsenzorg in 2023 ruim honderd extra assistenten nodig, bovenop de 600 die nu al werkzaam zijn in de praktijken in West-Brabant. Maar het aantal mensen dat nu een opleiding voor doktersassistent volgt, is niet toereikend om die extra vacatures straks ingevuld te krijgen.

‘Nu actie ondernemen‘

,,Er moet nu actie worden ondernomen, want anders zijn we straks te laat en komt de huisartsenzorg in West-Brabant serieus onder druk te staan’’, waarschuwt Rienk Overdiep van Robuust, de organisatie die zich inzet voor een betere gezondheidszorg. De oplossing volgens Overdiep: ,,Er moeten meer stageplaatsen komen bij praktijken voor doktersassistenten, want daar is nu een tekort aan, zodat de opleidingen meer studenten kunnen aannemen. En we moeten zorgen dat er meer zij-instromers voor het vak van doktersassistent kiezen.‘’ Volgens Overdiep is West-Brabant niet de enige regio die met dit probleem kampt. ,,Eigenlijk zien we dit voor heel Brabant. Provinciebreed moeten er daarom snel maatregelen genomen worden.‘’

Hoge werkdruk

Van de 188 huisartsenpraktijken in West-Brabant waar in totaal 373 huisartsen werken, vulde ruim een derde de enquête in. Die geven aan de werkdruk als erg hoog te ervaren. Drie op de vier huisartsen zegt dat bij ziekte van een collega er direct sprake is van een ‘groot probleem‘. Ruim de helft heeft bijna) dagelijks te maken met uitlopende spreekuren. Bij een minderheid van de praktijken werd de afgelopen vijf jaar een of meerdere keren een patiëntenstop ingesteld, een meerderheid verwacht dat dit de komende vijf jaar wel gaat gebeuren.