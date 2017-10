Hekwerk rondom Galderse Meren vernield, gemeente heropent doorgang

Beveiligde truckparking open op Hazeldonk

13:33 HAZELDONK - Het voormalige douaneterrein op Hazeldonk is verbouwd tot een beveiligde truckparking met 180 parkeerplaatsen. Vrachtwagenchauffeurs zijn blij dat ze achter de hekken terecht kunnen, want de criminaliteit op en rond de snelwegen neemt steeds verder toe. Intussen klinkt in provinciale Staten de roep om nog meer van dit soort beveiligde parkeerplaatsen. Exploitant Ton Bartens van Truckparking Hazeldonk voorziet graag in de behoefte. Op termijn wil hij in Hazeldonk uitbreiden naar driehonderd parkeerplaatsen.