Hekken Zaartpark gaan deze week weg

Bewoners tekenen protest aan

Nadat de fietssluizen geplaatst waren, tekenden andere bewoners protest aan. Aan hen was niets gevraagd en zij willen er zelf makkelijk langs kunnen bijvoorbeeld voor het vervoer van spullen. De gemeente was niet op de hoogte van de tegenstand. ,,Volgens de aanvrager was het de wens van meerdere bewoners dat de gemeente maatregelen zou nemen. In het vertrouwen dat draagvlak hiervoor aanwezig was bij andere buurtbewoners is toen afgesproken dat bij wijze van proef fietshekjes zouden worden geplaatst", aldus de gemeentewoordvoerder.