Heimwee naar de Bredase bereden politie: ‘Als ik het paard kietelde, gingen de NAC-supporters opzij’

Als de Bredase oud-politieman zijn paard Lafona (28) zijwaarts laat lopen in een wei in de buurt van Wolfslaar, is goed te zien waarom de NAC-supporters vroeger bij drukte aan de kant gingen. Joost van Poppel (74) was van 1975 tot 1982 een van de ruiters van politie-eenheid. Hij beheerst de techniek nog steeds.