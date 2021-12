Heien met de vibropaal gaat door tot na Kerstmis: ‘Duurt nog langer door harde ondergrond’

De naam Steenen Hoofd in de Krogten in Breda doet zijn naam eer aan. De ondergrond van het terrein is zo hard dat een van de heistellingen voor bouwproject The Bay met een burn-out thuiszit. ,,We gaan het niet redden voor de kerst", zegt projectmanager IJsbrand Alberts van bouwbedrijf De Vries en Verburg. ,,Wat we allemaal in de grond tegenkomen, daar worden we niet vrolijk van.”