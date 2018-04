‘Heerlijk, je gebruikt op de handbike al je spieren’

De 43-jarige Denise Wijnbergh uit Breda beaamt dat je gigantische spierballen krijgt van de sport. Ze traint sinds 2016 bij de handbikegroep. Voordat ze een hersenstambeschadiging opliep na een operatie, was ze al een fanatieke sporter. ,,Thuiszitten vond ik vreselijk, ik voelde me opgesloten. Handbiken is de ideale sport voor mij. Andere sporten waarbij ik twee dingen tegelijk moet doen, zoals mijn rolstoel bewegen en een bal slaan, lukken me niet. Dat krijg ik in mijn hoofd niet voor elkaar. Dit vind dit heerlijk, je gebruikt al je spieren. Je armen doen het meeste werk, maar in de bochten gebruik je je beenspieren ook. De club gezellig. We begrijpen elkaar, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En je kunt hier alles op eigen tempo doen.”