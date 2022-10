Heemkundige stoffig en saai? Niet in Terheijden: ‘Het gaat ook over de toekomst’

TERHEIJDEN - Heemkunde is voor oud én jong. Om meer bekendheid te geven aan wat onderzoek in de eigen streek inhoudt, organiseert heemkundekring De Vlasselt samen met scoutinggroep Dn Hartel uit Terheijden zondag een evenement met jeugdcircus, tokkelbaan en oude foto's.

Toegegeven: heemkunde heeft vrij een stoffig imago, vindt voorzitter van De Vlasselt Johan Bax. ,,In veel kringen zitten vooral oude mensen. Mensen associëren heemkunde vaak met geschiedenis en vroeger, maar ik vind dat het net zo goed over de toekomst gaat”, zegt Bax.

Want heemkunde gaat over de (lokale) leefomgeving. Over hoe deze voorheen was, maar óók nu en later. ,,Natuurlijk is het belangrijk om de geschiedenis in te duiken, maar thema’s als waar ons plastic en kleding naartoe gaan, zijn net zo goed heemkunde. Dat vind ik, althans.”

‘Jeugd kijkt vooruit’

Om verschillende leeftijdsgroepen samen te brengen, stelt Bax daarom zondag zijn Vlaamse Schuur en tuin open. Er is een tokkelbaan, jeugdcircus Woenzini verzorgt een optreden en er is een fototentoonstelling met oude foto’s van de voormalige gemeente Terheijden. ,,Het is een manier om ook de jongeren het Terheijden van vroeger te laten zien. Hoe mooi het was en hoeveel er ook veranderd is, niet altijd ten goede overigens. We hopen daarnaast ook dat de nieuwe inwoners ons weten te vinden. Zij weten vaak nog niet zoveel van het dorp en dus is het goed om hen ook kennis te laten maken.”

Op deze manier hoopt Bax dat heemkunde wat meer bij de mensen gaat leven en, hoewel dat niet het hoofddoel is, misschien ook nog wel wat jongeren warm te laten lopen om zich bij de stichting te voegen. ,,Oude mensen kijken gauw terug, de jeugd kijkt vooruit. Dat is in wezen nog veel belangrijker."

Tijd en locatie: zondag 2 oktober tussen 14.00 en 18.00. Vlaamse Schuur, Hoofdstraat 161 in Terheijden. Toegang is gratis.