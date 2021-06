Heemkundekring mikt op jeugd via fotowedstrijd ‘Jong op de Grens’

Vreugde en verdriet: ‘Dafne Schippers is in Breda, maar niemand kan haar echt zien sprinten en aanmoedi­gen’

25 juni BREDA - De beste atleten van het land komen vandaag bij elkaar voor het NK atletiek bij Sprint in Breda. Ondanks versoepelingen in de coronamaatregelen mag er geen publiek bij. Toch is Sprint-voorzitter Paul Alberts een blij man. ,,We hebben tenminste tv-beelden en drie livestreams.”