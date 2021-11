Heemkundekring duikt in historie Heusdenhout

Op 1 juni 2016 was het 55 jaar geleden dat Heusdenhout deel werd van Breda. In 2017 was het 75 jaar geleden dat Breda het westelijke deel van het kapeldorp al annexeerde. En in 2018 werd de 500e verjaardag gevierd van de bouw van de St. Annakapel.

Bewoners

In het boek is niet alleen aandacht voor de historie in het algemeen, maar wordt ook op straten ingezoomd. Daarnaast is er aandacht voor religie, cultureel sociaal leven en ontspanning plus onderwijs.