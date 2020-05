‘Heel Nederland kan profiteren van oefendag Bredase horeca’

Depla: ,,We steunen het plan, omdat we willen zien hoe het terrasleven in coronatijd er in het echt uit gaat zien. We hebben daar zorgen over. We willen voorkomen dat het op 1 juni een chaos wordt. Dat zou jammer zijn. In de Efteling is ook een proef gedaan. We moeten bekijken hoe we bij de openstelling van de horeca drukte kunnen vermijden. Als we allemaal op hetzelfde tijdstip naar hetzelfde terras gaan, gaat het mis. We moeten mensen verleiden om naar minder drukke plekken te gaan en kijken welke aanpak het beste werkt.” Het oefenplan moet nog goedgekeurd worden door het kabinet.