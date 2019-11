Heel de dag 12 uur. Wat is er met de Grote Kerk in Breda aan de hand?

Steeds meer meldingen over agressie door NS-personeel

19:15 BREDA - Een nietsvermoedende conductrice van de NS wordt op 28 september van achteren op haar hoofd geramd door een man. Zomaar, vanuit het niets. Omdat ze de man even daarvoor in de trein had aangesproken op het feit dat hij geen kaartje had. De politie besteedde maandag aandacht aan de zaak in opsporingsprogramma Bureau Brabant, omdat de dader nog steeds voortvluchtig is.