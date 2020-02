Heel Breda gaat aan de glasvezel

Op dit moment wordt er al gewerkt aan de aanleg van het glasvezelnetwerk in delen van Breda-Oost, terwijl Bavel er ook al op is aangesloten. ,,Die werkzaamheden waren onderdeel van een experiment en we hebben intussen wel ontdekt dat glasvezel echt een basisbehoefte is. Daarom hebben we besloten om heel de stad er op aan te sluiten’’, zegt wethouder Quaars.

Ambitie

Voor KPN maakt Breda onderdeel uit van de ambitie om in Nederland uiteindelijk 7,2 miljoen huishoudens van glasvezel te voorzien. Directeur De Vos-Biemans hoopt dat de klus in Breda ergens in 2024 is geklaard: ,,Maar het is lastig om er een datum aan vast te pinnen. Bovendien kijken we of we bij de aanleg van ons netwerk ook iets kunnen doen met andere kabelaars, zodat de straat niet vaker open hoeft. Dat zou tot enige vertraging kunnen leiden.’’