Heel Breda aan de deelauto? Eerst zien, dan geloven

Azzagari ziet dat leeftijd niet telt bij NAC: 'Compliment naar jeugdoplei­ding én naar de trainer'

Vaak is hij de jongste in de middenlinie, maar in het heroïsche bekerpotje met VVV-Venlo was Yassine Azzagari met z'n 20 lentes de oudste middenvelder van NAC. Het zegt volgens de Zeeuw veel over de jeugdopleiding én het vertrouwen dat trainer Edwin de Graaf zijn talenten geeft.

29 oktober