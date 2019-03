Heel Bavel bakt: ‘Echt een kunstwerk’

Bestuurder aangehou­den na klap tegen lantaarn­paal in Breda

6:23 BREDA - Een bestuurder die tegen een lantaarnpaal reed in Breda, is na dat ongeval opgepakt. Dat gebeurde aan Moerlaken, in de nacht van zaterdag op zondag. De man en zijn bijrijder belandden na de knal tegen de lantaarnpaal op de middenberm.