Heeft NAC mooiste klassieke shirt?

De vraag van voetbaltijdschrift Staantribune luidde: wat is het mooiste klassieke voetbalshirt van Nederland?

Het NAC-tenue seizoen '81 /'82 staat met stip op één, met bijna 7.500 stemmen. De nummer twee heeft er 2.100. Wat maakt dit specifieke tenue zo bijzonder?

Niet het BNN-shirt van NEC, het Gouden Gids-shirt van Feyenoord, of Sparta dat drie seizoenen de Efteling als shirtsponsor had. Nee, lezers van het blad kozen massaal voor NAC. ,,Het is ook een bijzonder shirt'', vindt Staantribune-hoofdredacteur Jim Holterhuës.

,,Een van de weinige shirts in de verkiezing die het logo centraal op de borst heeft. Er was toen nog geen shirtreclame.''

Ton Lokhoff

Maar is dit het mooiste? ,,Dat is voor iedereen anders, dus dat kun je niet zo stellen. NAC'ers zijn gewoon met deze poll aan de haal gegaan.'' En met een minzaam lachje: ,,Ach, winnen zij ook eens wat.''

Wat mee zou kunnen spelen is de setting van de foto. Te zien is Ton Lokhoff, kind van de club. En op de achtergrond prijkt de oude Beatrixstraat. Het roept een gevoel van nostalgie op. Holterhuës: ,,Onze doelgroep houdt daarvan, dus niet alleen NAC'ers zullen erop gestemd hebben.''

Wilbert Weterings van het NAC Museum gooit het op de verbondenheid van NAC-supporters met hun club en met Breda.

,,Dat Ton Lokhoff en dat klassieke logo erop staan, doet denk ik niet ter zake. Als ze een shirt gekozen hadden uit 2004, met dat leeuwtjeslogo, zou er ook massaal gestemd worden. Omdat we nu eenmaal ongenuanceerd chauvinistisch kunnen zijn.''

Riny Heimans herinnert zich dit shirt nog maar al te goed; NAC speelde er immers liefst vier seizoenen in, van het seizoen '78 /'79 tot en met '81 /'82.

,,Toen had NAC echt nog een soort regioteam in de eredivisie, met Bertus Quaars, Wanny van Gils, Martien Vreijsen, Guus van der Borgt en Ton Lokhoff; echte Bredanaars. Op dat logo is altijd veel kritiek geweest. Psychologisch ook onverantwoord, zo'n neergaand symbool.''

De huidige ontwerper van het NAC-tenue, Stef Goedhart, koestert herinneringen aan dat logo. ,,Nu gebruikt NAC het origineel weer, maar met deze leerde ik NAC kennen. Mijn eerste sjaal, pet en shirt hadden dit.'' Over het shirt zelf: ,,De zwarte lijnen accentueren de schouders, waardoor het 'borst-vooruit' uitstraalt. Dat hadden meer clubs in die tijd. Het is simpel, maar krachtig.''