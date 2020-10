Heeft Breda genoeg vrijwilligers voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021?

Breda kan meepraten over duurzaam­heids­plan­nen. Webinar Klimaat op 26 oktober

11:32 BREDA - Aardgasvrije wijken, elektrisch koken, elektrische auto's en steeds meer bomen en struiken in het straatbeeld. Er gaat de komende tien jaar veel veranderen in Breda. Op maandag 26 oktober gaat de gemeente via internet in gesprek met de stad over de duurzame plannen.