‘Hebben jullie alweer seks gehad?’ is hier geen rare vraag

Honderden NAC-supporters stoken vuurtje op in aanloop naar derby

Honderden supporters hebben zaterdagochtend de laatste training van NAC in aanloop naar de derby tegen Willem II bezocht. Enkelen uren na de dramatische uitschakeling van Nederland op het WK in Qatar zorgden de Bredanaars voor vuurwerk in het Rat Verlegh Stadion.

10 december