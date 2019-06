Hebben die kettingrukkers zelf geen moeder?

Alarm

Geen idee wie deze rukkende variant op de hele dag roken heeft bedacht. Maar kennelijk gedijt het fenomeen in toenemende mate. Oudjes wordt op straat vriendelijk om de weg gevraagd. Als ze daarop ingaan, ontpopt de onbekende zich tot ordinaire straatrover en probeert zo nodig met geweld sieraden te bemachtigen.

Het is behoorlijk raak, meldt de politie. Zij alarmeert voor kettingrukkers die opereren in de grensstreek van Brabant en Zeeland, maar hun criminele kunstjes ook vertonen in Rotterdamse contreien. Wat zijn dat voor types die bejaarden in Ossendrecht en Nieuw-Namen op klaarlichte dag de pronkstukken van het vege lijf trekken? Tuig van de richel dat het kennelijk vooral heeft gemunt op weerloze ouden-van-dagen?

Schorem

Heeft dat schorem geen geweten, hebben die lafaards zelf geen moeder? Sorry, daar kan ik mij danig over opwinden. Mijn moeder is bijna 91 en schuifelt nog achter haar rollator richting Dirk of Aldi. En het is vooral de bedoeling dat ze dat zo lang mogelijk blijft doen, zonder vrees voor geteisem dat haar op straat belaagt of erger. Dat ik haar niet hoef uit te leggen dat ze moet uitkijken voor een kettingrukkker.

Sucker

Dat woord klinkt te lief, te lollig. Zag op Facebook van de Rotterdamse politie zelfs een waarschuwing die vergezeld ging van een gifje met de zwaar met goud behangen BA Baracus. U weet nog wel: die opgepompte van The A-team. Ta-ta-da-ta, da-ta-ta! Hij kijkt achterom, zogenaamd richting kettingrukker, en gromt: 'What you doing, sucker?’ Tsja, sucker rijmt op rukker, maar verder...

Discrimineren

Volgens de politie spreken die geraffineerde rukkers Engels, gaat het om mannen en vrouwen en klauwt de groep in verschillende samenstellingen. Mag dat een tikkeltje preciezer voordat ik ga discrimineren en denken dat het Roemenen zijn? Kunnen wijkagenten en boa's hier iets meer werk van maken, zodat wij weten welke suckers en rukkers wij in de gaten moeten houden ter bescherming van mijn moeder?

Oké, oké, ik overdreef met die doodschop. Ik bedoel gewoon een rotschop.