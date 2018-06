Heb jij last van juni-stress? Vrij, lach en praat. Dat helpt

Monique Traets helpt graag een handje mee op Het Voortouw in Etten-Leur, de brede school waar haar dochter op zit. Met het opruimen van het klaslokaal of het rijden naar schooluitjes. ,,Maar vaak wordt het laat gevraagd, dan is het lastig om ouders te vinden. Vooral aan het einde van het schooljaar, want je merkt dat veel mensen het druk hebben met afrondende zaken op het werk."



Traets heeft het extra druk, want dochter Amy heeft niet één juffrouw gehad dit jaar, maar wel vier. Dus dat wordt vier afscheidscadeaus maken. En ook nog een traktatie, want Amy is 18 augustus jarig. In de vakantie dus. ,,Het was wel dringen voor een plekje, want er zijn nog drie kinderen in de vakantie jarig. Nu wordt het traktatiemoment een beetje ingekort. Dat is jammer."