Heb je een probleem met de gemeente Breda? Dan kun je terecht bij ‘de klaagmuur’ in de Stadskamer

met video Pien is helemaal klaar met ‘die rolstoel­grap­jes’: ‘Waarom wil een wildvreem­de mijn medisch dossier weten?’

ROOSENDAAL/BREDA - Na de zoveelste opmerking tijdens carnaval was Pien Douw er helemaal klaar mee. Ze is veel meer dan haar rolstoel. Daarom slaakt Douw een noodkreet: ,,Die leuke grapjes komen mij de strot uit, houd ermee op!” En ze is bepaald niet de enige die dat vindt.