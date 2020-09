Heavenleigh Jeroense maakt tweede ‘Blind Wall’ voor De Rith: ‘Het Liesbos was mijn inspiratie’

,,Ik heb me laten inspireren door de omgeving van het Liesbos’’, aldus Jeroense. ,,Al sinds de middeleeuwen is er een reigerkolonie gevestigd in deze omgeving. Met deze schildering wil ik natuur en omgeving in het zonnetje zetten.’’

Verder heeft de kersvers afgestudeerde kunstenaar planten uit de omgeving verwerkt in zijn werk, zoals speenkruid en bosviooltje. ,,Aan de rechterkant zie je een eik. Het Liesbos is namelijk het grootste en oudste zomereikenbos in Nederland. In deze specifieke boom zie je lapjes kledingstukken hangen. Dat refereert naar de koortsboom. In het Liesbos is nog altijd een nep-koortsboom te zien. De echte is in 1931 omgehakt. Om dit volksgeloof te eren is dat in het ontwerp opgenomen. Het is schemerig, omdat de lapjes vroeger stiekem in de boom gehangen werden. Dit werd vaak in de schemer gedaan.”