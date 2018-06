HBO Intro Festival terug naar de binnenstad? De meningen zijn verdeeld

Vorig jaar werd het festival voor het eerst niet in de binnenstad gehouden. Het evenement was z'n doel een beetje voorbijgestreefd en trok zo’n 20.000 mensen. Nieuwe studenten, maar ook veel andere jongeren. Daarom besloten de gemeente en hogescholen Avans en NHTV het feest naar Breepark te verplaatsen.

Dat festival moet terugkomen, schrijft de nieuwe coalitie in het bestuursakkoord. Tim van het Hof, fractievoorzitter van coalitiepartij D66: ,,We vinden het belangrijk dat de studenten kennis maken met de binnenstad. We willen de hogescholen, de horeca en de studenten uitdagen om met goede plannen te komen.”

Handje helpen

Jelcher Elzinga van de Studentenraad is blij: ,,Het is onze wens en die van veel studentenverenigingen om daar het introductiefeest te mogen vieren", zegt hij. ,,Als de politiek nu zegt dat ze een handje kan helpen, dan gaan we het gesprek natuurlijk graag aan. Het zou mooi zijn als het feestje in de toekomst in de stad kan plaatsvinden."

Niet terug

Leuke voornemens, maar... ,,We hebben niet voor niets besloten om het festival uit de binnenstad weg te halen”, zegt woordvoerder Serge Mouthaan namens de hogescholen. ,,Avans Hogeschool en NHTV blijven bij hun eerdere standpunt om terug te gaan naar de kern van het festival. Een feest voor eerstejaarsstudenten. De locatie is niet in beton gegoten, maar het terrein van Breepark voldoet goed aan de eisen die worden gesteld."



,,Er is wat Avans en NHTV betreft geen sprake van het terugbrengen van het festival naar de historische binnenstad. Het heeft dan ook geen zin om over het standpunt van de coalitie te speculeren.”

Gegil

Piet Maanders, de voorzitter van de wijkraad Stadshart/Valkenberg, bekijkt de ontwikkeling met argusogen: ,,De overlast was groot. Het werd niet in de hand gehouden. Als je kijkt naar alle feesten in de binnenstad, dan was dit de ergste. Gegil. Gekrijs. Vandalisme."

Haalbaar

Arathorn Gummlich, voorzitter van horecavereniging de Wandelarij, vindt dat het festival juist wel in de binnenstad hoort. Maar stel dat het gebeurt, gaat het dan lukken? Het scenario van Koningsdag staat nog scherp op het netvlies. De kosten van de beveiliging van de binnenstad waren te hoog. Het resultaat: geen podia.

De gemeente kan faciliteren, denkt Van het Hof: ,,Als je nu een evenement houdt moet je een vergunning hebben voor de hele binnenstad.” Een oplossing zou bijvoorbeeld een deelvergunning kunnen zijn. Gummlich: ,,Dan wordt het een stuk haalbaarder."