HBO Intro Festival Breda verandert met de student mee

Personeels­te­kort neemt toe: nu ook in deze sectoren

8:32 In steeds meer sectoren is een personeelstekort. Naast bekende tekorten in beroepen als metselaars, elektriciens en vrachtwagenchauffeurs, zijn nu ook vacatures moeilijk te vervullen in de segmenten verkoop, veiligheid, juridisch en overheid. Dat meldt UWV.