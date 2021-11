Hbo Intro Festival Breda gaat definitief niet door: ‘Voelt niet goed, zoveel studenten bij elkaar’

BREDA - De uitgestelde feestelijke start van het nieuwe studiejaar in Breda, de wintereditie van het Hbo Intro Festival, gaat niet door. Dat heeft organisator Avans Hogeschool besloten. ,,Het voelt niet goed zoveel studenten voor een feest bij elkaar te brengen, hoe vervelend we dat besluit ook vinden.”

Het Hbo Intro Festival is traditiegetrouw hét feest voor studenten van Avans en BUas om het studiejaar in te luiden. Vorig jaar werd vanwege corona gekozen voor een digitale variant. Voor de zomer had de organisatie van Avans Hogeschool er goede hoop op het feest weer als vanouds live op Breepark te kunnen houden.

Quote Voor dit moment is besloten onderwijs­in­hou­de­lij­ke bijeenkom­sten wel door te laten gaan, maar sociale evenemen­ten niet Serge Mouthaan, woordvoerder Avans Hogeschool

Omdat voor de aanvankelijk geplande datum van donderdag 9 september nog beperkende maatregelen golden - maximaal 750 mensen -, besloot Avans het feest naar december op te schuiven. ,,We willen dat het een feest is voor alle studenten in Breda”, zei Hester Klein Tijssink daar half augustus over.

Gunnen

Omdat de organisatie de Bredase studenten na zo’n lange tijd het feest zo gunde, werd gekozen voor een wintereditie, op donderdag 16 december. Daar staat nu ook een streep door.

Avans-woordvoerder Serge Mouthaan: ,,We vinden het voor de studenten een grote teleurstelling, maar ons gevoel zegt dat het niet verantwoord is dit sociale evenement nu door te zetten.” Mouthaan doelt op de corona gerelateerde besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, die weer flink oplopen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Vorig jaar genoten de studenten Lennart Pons, Edwin van der Kooij en Jan van Toorn vanaf de bank in hun studentenhuis van het digitale Hbo Intro Festival in Breda. © Pix4Profs/René Schotanus

,,We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voor dit moment is besloten onderwijsinhoudelijke bijeenkomsten wel door te laten gaan, maar sociale evenementen - zoals het Hbo Intro Festival - niet. Dat is ontzettend jammer, maar op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken.”

Open dag

De open dag van Avans, komende zaterdag, gaat wel door. ,,Dat is een ander soort bijeenkomst. Het verloop van zo'n open dag kunnen we beter sturen met extra voorzorgsmaatregelen.”

Het Introfestival wordt niet nog eens doorgeschoven op de kalender. De organisatie hoopt bij aanvang van het studiejaar 22/23 weer groots uit te kunnen pakken met het Hbo Intro Festival.