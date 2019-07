Haven vol vrolijkheid en swingende heupen tijdens 6e editie van Breda Drijft

Dat Breda Drijft leeft in de stad is goed te merken tijdens een rondje door het centrum. Overal lopen mensen met opblaasboten boven het hoofd en klinkt er het geluid van elektrische pompen. Vergeleken met vorige jaar valt vooral het verschil in omvang op. Veel rubberen boten hebben namelijk de grote van een gemiddelde studentenkamer. Ook Stefan Cornelissen uit Maarssen en zijn vrienden lopen rond met een roze flamingo van 4 bij 4 meter. Naast een geschikt vaartuig hebben de jongens ook al nagedacht over een strategie. “Gewoon pedellen, drinken en blijven drijven.” Ondanks dat Breda Drijft samenwerkt met een speciaal pompstation mist Cornelissen wel wat extra gemotoriseerde blaaskracht bij de start. Al heeft deze schaarste ook wel weer zijn voordelen. “We hebben onze pomp net verkocht voor 6 ijsjes!”

Grootste drijvende festival van Nederland

Niet veel later vertelt organisator Marijn van Dijke vanaf het water trots dat Breda Drijft is uitgegroeid tot het grootste drijvende festival van Nederland. “We zijn begonnen als grap met 250 deelnemers, dat zijn er nu 2400.” Het festival blijkt verder vooral jonge twintigers aan te trekken en meer vrouwen dan mannen. Hoewel de populariteit voor het evenement nog steeds groeit moet Van Dijke voorlopig niet denken aan een uitbreiding van het festijn. Niet in de laatste plaats vanwege de rompslomp die het festival hem nu al oplevert. “Voor de vergunningen van de gemeente moeten we een 60 pagina’s dik rapport inleveren, dat is bizar.”

De danszaal voor het Spanjaardsgat zelf swingt, geholpen door een lichte golfslag, als vanouds op de beats van onder andere De Lievelings DJ’s van je Zusje. Wanneer even later niemand minder dan Dries, gele zwembroek, Roelvink himself ook zijn gezicht laat zien is het feest compleet. Aan de kade toont VVD-raadslid Daan de Neef zich ondertussen een trotse stadsbewoner. “Dit is echt iets Bredaas, zolang dit al bestaat sta ik me aan de kant te vergapen.” Volgens De Neef is Breda Drijft verder vooral een schoolvoorbeeld van hoe een briljant idee natuurlijk kan uitgroeien tot aantrekkelijk volksfestijn. Of het niet tijd wordt om zelf eens het wilde water in te springen? “Dit jaar nog niet, maar het staat wel op mijn verlanglijstje.”