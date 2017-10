Haven in Breda blijft ook voor fietsers toegankelijk

Breda: wijkraad wil sportzaal onderin voormalig belastingpand

8:07 BREDA - Wijkraad Rondom Haagdijken in Breda is enthousiast over een tijdelijke invulling van het voormalige belastingpand aan de Gasthuisvelden en heeft al een wens: een sportgelegenheid onderin het complex. ,,Dat zou een prachtige aanvulling zijn in de wijk.''