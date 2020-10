Hartverwarmend herfststukje

Nou dan zitten we hier in Breda goed. Breda Photo staat er nog, we hebben de prachtige binnenstad, de terrassen, de restaurants, de musea, de theaters, de bioscopen, Belcrum Beach, zaterdag laatste dag van het seizoen. Verder skatebanen en drie gamehalls. De Singelloop. En natuurlijk niet te vergeten de bibliotheek, want lezen is een feest waarbij je zelf de slingers niet hoeft op te hangen. Hooguit een leeslampje in deze donkere dagen.