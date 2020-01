Hartstocht in Breda

columnHet is een mooie eerste zondag van oktober wanneer ik in mijn broekzak de telefoon voel trillen.

Ik neem op. Het is een vriendin uit Amsterdam. Ze zegt iets. Wat? Geen flauw idee. Ik sta in een bomvolle Boschstraat. Op het wegdek klepperen voetjes van honderden hardlopers. Toegejuicht door een enorme menigte waar ik middenin sta. Een carnavalsband stampt er deuntjes overheen.

Ik vraag haar luider te praten. ,,Er is hier een singelloop bezig”, tetter ik in de telefoon. Door de herrie heen hoor ik haar opgetogen reactie. ,,Echt? Wat origineel! Superleuk!” Haar enthousiasme verbaast me licht. Ik ken haar bijna mijn hele leven. Maar hoe hard ik ook graaf in mijn geheugen, ik geloof niet dat ik haar ooit in sportkleren zag.

Even is het stil aan de telefoon. Dan vraagt ze: ,,En? Zijn er nog stelletjes ontstaan?” Mijn hersens kraken, ik vraag opheldering. Dan komt het hoge woord eruit: ,,Dat is toch de bedoeling van zo’n SINGLE-loop?”

Runningdate

Ik moet er om lachen, maar haar misvatting zet me ook aan het denken. Want een hardloopevenement voor singles. Hoe leuk is dat?

Nu, jaren later, bestaat het opeens. Op 2 februari vindt in Breda de allereerste Runningdate plaats. Singles rennen die dag lonkend naar elkaar een rondje door de stad. Hopend zo de liefde van hun leven te treffen.

Een leuk initiatief. Toch heb ik twijfels. Want je wil als deelnemer natuurlijk wel een beetje indruk maken. Dus ren je in je te strakke pakje net wat harder dan gewoonlijk.(Al is het maar om die leukerd bij te houden die in hyperconditie de troepen aanvoert.) Het tempo maakt dat je meer zwoegt, zweet en hijgt dan anders. Met het risico op zure luchtjes achteraf. Ik vraag me af of dat erg opwindend is.