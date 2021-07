Hartje Wernhout krijgt er 24 woningen bij

Deze week zette het college van de gemeente Zundert het licht op groen voor twee bouwprojecten voor hartje Wernhout.

Donkvoort

Het eerste, dat de naam Donkvoort heeft gekregen, voorziet in nieuwbouw naast de kerk. Bedoeling is om daar Wernhoutseweg 139 en 147en het braakliggende terrein in te vullen om zo de zuidelijke dorpsrand beter bij de dorpskern te betrekken.

In totaal is het plan om er negen rijwoningen en drie appartementen voor starters te bouwen. ,,Betaalbare woningen”, aldus de Zundertse ontwikkelaar David Castelijn. Die bovendien het dorp mooier maken: ,,Als je de ene kant opkijkt woon je midden in het dorp, kijk je de andere kant op dan woon je midden in een natuurgebied.”

Tiendpad

Een tweede plan is er voor de bouw van woningen aan het Tiendpad. Deze straat verbindt de twee belangrijkste doorgaande routes in Wernhout: de Wernhoutseweg en de Grote Heistraat. Een dubbele loods in die straat en twee bijgelegen woningen worden gesloopt, zo is het idee. Ervoor in de plaats komen twaalf nieuwe woningen voor zowel starters als voor senioren.

Bij dit plan is aannemer Jacques Schouwenaars betrokken. Hij woonde zelf jarenlang aan het Tiendpad. De architect is zijn oom. Mede--initiatiefnemer is zijn jeugdvriend Frans de Bakker. Voor Schouwenaars is het een bijzonder bouwplan: ,,Het doet wel wat om zo’n project te mogen bouwen in mijn eigen dorp. Wij kennen letterlijk elke stoeptegel in Wernhout. Voor mij maakt dit project de cirkel rond.”

Behoefte

De bouwplannen kregen de handen op elkaar van het college. Er is en blijft veel vraag naar nieuwe woningen. Ook in de gemeente Zundert. ,,Deze projecten geven nieuwe kopers op de woningmarkt kans op een mooi thuis”, aldus wethouder Patrick Kok in een persbericht. Bovendien is hij blij, dat: ,,Inwoners positieve reacties gaven tijdens een omgevingsdialoog die is gevoerd.”

De bouwplannen liggen vanaf 3 augustus zeven weken ter inzage in het Zundertse raadhuis.