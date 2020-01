Hartje Ginneken strikt Bløf voor jubileumeditie van ‘buurtfeest’

BREDA - Hartje Ginneken viert op zaterdag 12 september het jubileumfeest met onder meer Bløf. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. De Zeeuwse band komt hiermee in het rijtje Guus Meeuwis, De Dijk, Golden Earring en Adnré Hazes jr., die eerder al in het Ginneken optraden. De complete line-up wordt volgende week bekend gemaakt.

Organisatoren Johan de Vos en Joris Joosen zijn ‘zo trots als een pauw’ dat ze weer een topartiest hebben gestrikt voor het ‘buurtfeest’. Al vijf jaar lang toveren De Vos en Joosen de ene na de andere grote naam uit de hoge hoed. Nu de jubileumeditie voor de deur staat, en weer een grote naam uit de doeken wordt gedaan, blikken de twee vrienden terug op het prille begin.

,,Op 11 oktober 2015 kwamen wij in Café Boerke Verschuren samen op het idee om een buurtfeest te organiseren in het Ginneken. We filosofeerden daar wat verder over, maar kwamen al snel tot de conclusie dat daar heel wat haken en ogen aan zaten.”

Quote We zeggen nog wel eens tegen elkaar: ‘Hoe hebben we dat ooit voor elkaar gekregen?’ Johan de Vos en Joris Joosen

,,Toch bleef het kriebelen. Gaandeweg werd het Schoolakkerplein de bron van de vele ideeën. Daar moest een feest komen voor alle Ginnekenezen, Ginnekenaren en Bredanaren. Een echt ‘ons-kent-ons’-feestje, midden in het Ginneken. Ook was er vanaf minuut één de duidelijke wens om Guus Meeuwis richting Breda te krijgen. Maar hoe doe je dat? Een gloednieuw feest, geen reputatie, en op een plein midden in een dorp. Dat bleek niet makkelijk. Sterker nog, nu zeggen we nog wel eens tegen elkaar: ‘Hoe hebben we dat ooit voor elkaar gekregen?’”

Volledig scherm Johan de Vos op het Schoolakkerplein voor de eerste editie van Hartje Ginneken in 2016. © RENE SCHOTANUS

,,Het ging nog bijna fout toen in het wijkblad al de melding stond dat Guus Meeuwis zou komen naar Hartje Ginneken. Alleen, wij hadden nog geen handtekening staan. Het bleek de grootste hobbel te worden voor het eerste jaar. Toen het eenmaal zo ver was, zaten wij in een hoekje van het podium als twee kindjes in een snoepwinkel onze ogen uit te kijken en te genieten.”

,,Zo groeide het idee van Hartje Ginneken van buurtfeestje, zoals we het de eerste keer noemde, uit naar een evenement. Een evenement dat vorig jaar zijn hoogtepunt beleefde door in korte tijd uit te verkopen. Dat Hartje Ginneken wel het karakter moet hebben van een buurtfeest staat bij ons als organisatie nog steeds met stip op 1. Gezelligheid boven alles.”

Quote Dat Hartje Ginneken het karakter moet hebben van een buurtfeest staat bij ons nog steeds met stip op 1 Johan de Vos en Joris Joosen

,,Nu, met de vijfde editie voor de deur, kunnen we de balans op maken. Er misten nog wat artiesten op het lijstje, maar we gaan er daar weer een paar van afstrepen. We kunnen nu bekendmaken dat Bløf op onze jubileumeditie komt. Ze passen wat ons betreft heel mooi in het rijtje wat Hartje Ginneken al gehad.”