Hartje Breda: Twee schaakgrootmeesters tegen de rest

BREDA - Het is muisstil, zaterdagmiddag in Grand Café De Koffiemolen, naast Sporthal De Scharen. Hoewel: een kuchje. Of een stoel die over de vloer schuift. Een glas dat op de tafel gezet wordt. Het is het geluid van opperste concentratie, de blik gericht op een schaakbord.

Er zijn twee ‘eilanden’ gecreëerd. Meteen bij binnenkomst staan twee tafels tegenover elkaar en daartussen loopt Anne Haast. De 24-jarige Dongense werd de laatste vier jaar Nederlands kampioen in het schaken en strijdt nu tegen 18 leden van Schaakvereniging De Baronie.

Simultaan schaken

Simultaan schaken, één voor één loopt ze langs de schaakborden en zet ze haar zet. Dat doet ze in verbazingwekkend tempo; meestal weet ze na een seconde of vijf haar volgende move. Een hele enkele keer moet ze een volle minuut nadenken.

Op het tweede eiland is Jorden van Foreest bezig. De 18-jarige Utrechter is schaakgrootmeester, en werd in 2016 Nederlands kampioen. Hij neemt het op tegen 24 schakers en hier eenzelfde beeld.

Beide schakers spelen tegen De Baronie in het kader van het 125-jarig bestaan van de vereniging. ,,Ze treden zo vaker op en beloofden vooraf dat ze van iedereen wilden winnen. Hun niveau is ook echt ongekend”, zegt penningmeester Joop van Uijthoven.

Altijd een stap voor zijn

Het draait om tempo: de deelnemers móeten een zet zetten als hun tegenstander Haast of Van Foreest hen weer passeert. Gerard Gooverde verliest al snel van zijn opponent Van Foorest. ,,Hij begon met een zet die ik niet kende. Dat is niet erg, maar je weet dat hij je altijd een stapje vóór is, wat je ook doet.”

Als Van Foorest een zet gezet heeft, moet hij toch weer 23 borden langs voordat hij weer bij Gooverde is. Dat lijkt toch telkens een ferme wachttijd. ,,Nee joh. Dat is nog een te korte denktijd. Zijn niveau is zo hoog. Nee, dit is geen teleurstelling. Dit is zo’n geweldig leerzame ervaring, ik heb ervan genoten.”

Deelnemers staan hooguit op om wat te drinken te halen. Of naar het toilet te gaan. Ze zeggen allemaal hetzelfde: het hoogst haalbare is een remise, dat is de doelstelling. Een man verplaatst een pion en ziet direct dat hij een enorme blunder gemaakt heeft.