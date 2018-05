Hartje Breda: Rubiks Cube volop in beweging

BREDA - ,,Wedstrijden gaan zéker voor examens. Die kun je namelijk overdoen." Mats Valk is -naast student Business Analytics aan de VU- professioneel speedcuber. Hij werd al driemaal Nederlands kampioen en is een van de deelnemers aan het derde Breda Open Rubiks Cube in Ulvenhout.

Ben Lambrechts is met zijn kinderen Sam (12) en Fie (9) naar Ulvenhout gekomen. Sam is enthousiast geraakt over de sport. ,,Hij probeert het op snelheid, bekijkt op YouTube oplossingen en leert deze uit zijn hoofd. Ik wil het leren begrijpen, wil het intuïtief kunnen oplossen." Vader en zoon ambiëren geen topniveau, maar Sam wil wel altijd boven zijn vader staan in de ranglijsten. ,,Het is leuk om dit samen te doen. Van huis uit zijn we wiskundig aangelegd, fijn dat Sam hier enthousiast over is."

Van 6 tot 56 jaar

Zo'n honderd deelnemers zijn naar deze tweedaagse op het complex van Alliance d'Amitié op Jeugdland Ulvenhout gekomen. De jongste is 6 jaar, de oudste 56, maar: in de zaal zitten overwegend jonge tieners te pielen met hun cube. Medeorganisator en deelnemer Jan van Dorst (15) noemt het een sociaal ding. ,,Het is een wereldje op zich, dus je komt elkaar op diverse toernooien tegen." Het 'wedstrijdelement' voelt Van Dorst niet zo. Voor hem draait het om persoonlijke records. ,,Ik ben vrij allround, specialiseer me nergens in. Dat maakt me een middenmoter, maar voor mij is het toernooi geslaagd als ik PR's haal. En dat is al gelukt met de 5x5 en 7x7."

Waar Van Dorst middenmoter is en Ben en Sem in de onderste regionen vertoeven, staat Mats Valk juist dikwijls in de top. Hij dingt altijd mee om de prijzen. ,,Nee, de mensen komen niet naar me toe om tips te vragen. De enige tip die ik zou geven is om vooral veel te oefenen", legt hij uit, terwijl hij een Rubiks Cube van een handtekening voorziet. ,,Het zijn vooral handtekeningen en foto's."

'De sport wordt professioneler'

De sport groeit en groeit, merkt Valk. ,,Toen ik in 2007 begon, deden wereldwijd zo'n 3000 mensen mee aan wedstrijden. Nu zijn dat er 100.000." Bovendien wordt de sport professioneler. ,,Er was altijd één merk die de Rubiks Cube maakte. Nu zijn het er vier en dat is allemaal goede kwaliteit. Het zijn net jouw eigen voorkeuren. Onmogelijk geachte records worden nu verbroken omdat het materiaal zich ontwikkelt."