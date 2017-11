Hartje Breda: Laat de engelen je begeleiden

Dit is de vierde keer dat er een Engelen Festival is. Of nou ja: ,,Dit jaar noemen we het een festival, dat klinkt net wat vrolijker dan een Engelen Beurs.” Maar wat is een engel? ,,Het is een lichtwezen dat nog nooit op aarde is geweest. Het zijn boodschappers, de connectie tussen een opperwezen en jou”, denkt Bossink. Eenieder heeft een eigen beschermengel. Die is er je hele leven, tot je de overstap maakt naar de andere kant. Daarnaast heb je gidsen. Dat zijn overwegend overleden dierbaren, die je de weg wijzen.