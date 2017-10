Hartje Breda: Kringloopboeken, met heel soms een waardevolle parel

BREDA - Arie Molendijk is ’s lands bekendste taxateur van bijbels, boeken en kaarten. Vandaag zat hij klaar in het Bastion Hotel, om boeken van geïnteresseerden op waarde te schatten. Veel aanloop is er vooralsnog niet. Rechts op zijn tafel ligt een schriftje, een pen, een tweede bril en een stokoude telefoon. Molendijk leest rustig de krant, in afwachting van wat komen gaat.

Niet getreurd, hij is al redelijk in zijn nopjes. Zijn eerste bezoekers hadden immers iets opwindends bij zich. Boeken over Breda, in het Latijn, puntgaaf. Zijn taxatie: enkele duizenden euro’s en de tip om vooral naar de veiling in Leiden te gaan. ,,Dat vind ik mooi. Zij hechtten vooraf niet zoveel waarde aan die boeken geloof ik, terwijl ze iets heel bijzonders in handen hadden.”

Een volgende belangstellende maakt haar opwachting. Toch met enige verwachting legt Faes Delany een drietal boeken op Molendijks tafeltje. Te beginnen met een loeizware bijbel. ,,Normaal gesproken geldt: hoe zwaarder het boek, hoe nieuwer het is”, tempert Molendijk de verwachtingen. De bijbel is een van oorsprong katholiek boek, maar nu met protestantse omslag, ergens in de 19e eeuw toegevoegd. Deze bijbel is een familiestuk, maar erg veel waard is ie toch niet.

Delany heeft ook een boek over Frans toneel bij zich. En een scheepvaartboek. ,,Die kan wel interessant zijn voor de liefhebbers. Deze komt uit 1936. Ik taxeer ‘m er niet op, maar er zijn mensen die er 150 euro voor over hebben.” Delany had al niet erg veel verwacht van deze taxatie. ,,Ik was benieuwd hoe zoiets nou ging, had verwacht dat het ook langer zou duren. Die boeken kunnen dus gewoon naar de kinderen.”

Een stelletje uit Goirle wacht dan al op hun beurt. Ze hebben drie ramvolle koffers bij zich; minstens honderd boeken. Verwachtingsvol openen ze de eerste, maar: ,,Nee, dit is allemaal niks, het spijt me wel.” Ook de tweede en derde koffer krijgen slecht nieuws. ,,Ik zou het proberen op een koningsdagmarkt. Als je iets kwijt raakt voor een paar euro: gefeliciteerd.”

Terwijl het stelletje de koffers weer sluit, komt een nieuw duo bij Molendijk zitten. Ze hebben twee minuscule boekjes bij zich en een nog een in een bijzonder doosje. ,Dit ene kleine boekje is meer waard dan die drie koffers bij elkaar”, klinkt Molendijk enthousiast. Hij taxeert deze op 150 euro.

,,De verhalen die mensen bij de boeken vertellen: dat vind ik het allermooiste. Het meeste is kringloopmateriaal, met soms iets heel indrukwekkends. Zoals die Bredase boeken; dat is tot nu wel een hoogtepunt van deze dag.”