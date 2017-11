Hartje Breda: Kok in Hollywoodfilm na aanrijding

BREDA - Het zit even niet me voor de bekende Bredase bakfietskok Radim Mazanek. Zo heeft de rijdende keukenmeester al lange tijd een conflict met de gemeente Breda over de manier waarop hij zijn geld bij elkaar wokt.

Afgelopen week kwam daar tijdens een bezoek aan de Hanos nog een aanrijding en gebroken ruggenwervel bij. Mazanek is door het ongeluk minstens zes weken uit de roulatie. Ondanks dit alles ziet de wokkok vooral de positieve kanten van zijn verwondingen. "Ik heb een engel die altijd bij me is, want de wervel is gebroken op een goede manier."

Indrukwekkend

De afgelopen periode heeft Mazanek maar eigen zeggen beleeft als een Hollywoodfilm. Het ongeluk. De onzekerheid over zijn onderneming. De sympathieke geluiden en hulp uit de stad die dat weer opriep. Het zorgde voor een achtbaan aan emoties bij de chef. "Het is een van de meest indrukwekkende ervaringen uit mijn leven. Ik denk dat ik nergens ter wereld zoveel hulp zou hebben ontvangen als hier in Breda."

Omdat de kachel ook in huize Mazanek moet blijven roken zijn er verschillende hulpacties opgezet. Zo doneren mensen direct op de rekening van de kok en staat er op de bar van café De Speeltuin een donatiepot. Volgens kroegeigenaar en goede vriend Ronald Verlinden heeft Mazanek geluk gehad dat hij geen dwarslaesie heeft opgelopen. Hij houdt de toestand van de kok dan ook nauwlettend in de gaten en komt zo vaak mogelijk langs.

Pinautomaat om digitaal te doneren