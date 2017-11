Hartje Breda: knutselen op de tast

Zo’n drie dagen per week gaan de cliënten van de Koninklijke Viseo creatief aan de slag. Dat zij veelal blind of slechtziend zijn of anderszins beperkt hoeft niet te hinderen: waar nodig helpen vrijwilligers mee.

Vanmiddag stond bij hier de jaarlijkse feestmarkt op het programma met te koop: alleen maar spulletjes die hier door de bewoners zélf gemaakt zijn. Vogeltaarten, pindakettingen, kaarten, jampotjes, snoepzakjes, kettinkjes, kaarsen, mokken: van alles.

Op de markt dan ook een gevarieerd aanbod. Er wordt immers samengewerkt door de keuken, het houtbewerken, de boerderij en de creatievelingen. Zo maakt bewoner Jan van hout een vogelhuisje, dat straks dienst kan doen als spaarpot. Dat begint met een mal, als een soort bouwpakket. Onder begeleiding plaatst hij de plankjes op een bedje van lijm, waarna hij de plankjes door middel van een boormachine verder bevestigt. Eerder maakte hij al raceauto’s, brievenbussen, treintjes. ,,De tast van slechtzienden is heel goed. Zij voelen het hout heel nauwkeurig en merken het gevaar van bijvoorbeeld splinters eerder op”, legt coördinator vrije tijd Ronald Krijnen uit. Jan zelf weet ook goed wat hij doet. Hij is ooit ziend geweest en heeft wel een beeld in zijn hoofd. Nu kan hij slechts licht en donker onderscheiden.

Vrijwilligers zijn broodnodig

Ditmaal ook onderdeel van de feestmarkt: een werving voor vrijwilligers. Zo wordt eens in de twee weken in dit Ontmoetingscentrum een kerkdienst gehouden. Gediplomeerd dominee van dienst: Esther Rodenburg, tevens vrijwilliger hier. Van de 114 cliënten komen zeker zo’n 60 tot 70 naar de diensten, met kerst zitten er -inclusief familie- zeker 130 mensen in de zaal. ,,Er wordt gemusiceerd door een fluitist en een pianist. Er wordt gezongen, er is verbroedering; lang niet iedereen gelooft, maar mensen vinden het wel fijn omdat het de zintuigen prikkelt. Als afsluiting van de dienst is er een communie, met stukjes brood. Dat is heel belangrijk: proeven.”