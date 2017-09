Hartje Breda: Grootheid Romano Molenaar in de Hoge Vucht

Een workshop, ter promotie van het Bredase Stripfestival, op 14 en 15 oktober in het Chassé Theater. Een striptekenaar laat een vijftal kinderen zien hoe je figuurtjes tekent. ,,Want dat is het mooiste: je mag dat helemaal zelf weten. Ieder detail.” Hij tekent een dinosaurus, die een meisje op zijn rug vervoert. Hij tekent een zestal gezichtjes, ieder met een eigen aanblik. Hij tekent een Viking. Bij iedere tekening een sterk onderbouwde uitleg; de workshop is leerzaam. En iedere gemaakte tekening wordt direct verloot onder de kinderen.

,,Dit is zo… bijzonder. Dit is… Het is ‘m gewoon écht”, verbaast een man zich van een afstandje. John van Mourick is stripfanaat en bezoekt met regelmaat beurzen. De tekenaar op dat podium is niemand minder dan Romano Molenaar, de huidige tekenaar van Storm. ,,Een grootheid, wat ongelofelijk dat hij hier in de Hoge Vucht staat”, kijkt Van Mourick met grote ogen naar het podium. Molenaar blijkt een superster. ,,Er zou ‘een ervaren tekenaar’ een workshop geven. Ik benieuwd. Ik kom, ik kijk… en ik kijk nog eens. On-ge-loof-lijk. Normaal staan er honderden mensen naar hem te kijken, in die wereld is het een grootheid.”

Een meisje krijgt een tekening, haar moeder neemt deze aan en rolt deze op. ,,Voorzichtig hoor!”, waarschuwt Van Mourick. ,,Die is geld waard. Liefhebbers betalen daar zo 50 of 60 euro voor. Soms zelfs het dubbele. Dit is ongelofelijk, maar het is logisch dat de tekeningen naar de kinderen gaan.”.