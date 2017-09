Hartje Breda goes Prinsenbeek: op bezoek bij de kweker

PRINSENBEEK - ,,Mensen rijden hier regelmatig voorbij, zonder te weten wat wij eigenlijk precies doen. Ik denk dat het daarom wel eens leuk is om een open dag te houden”, legt Martijn Poppelaars uit. Bomenkwekerij C.A.M. Poppelaars is één van de drie Prinsenbeekse agrarische bedrijven die zondag open dag houdt. Aardbeienkwekerij Van Haperen en melkveehouderij Vincenten zijn de andere twee.

ZLTO Breda organiseert jaarlijks zo’n open dag in Breda en omgeving. Vorig jaar was deze in Bavel, ditmaal dus in Prinsenbeek. Het bedrijf van Poppelaars ligt aan de Weimersedreef en beslaat liefst 35 hectare. Hele rijen van zo’n 200 meter met kleine boompjes, dus haast tot zover het oog reikt.

Het is al vroeg druk met bezoekers. ,,En dat is leuk. Leuk om te vertellen over ons werk. De een heeft werkelijk geen idee, de ander zoekt juist specifieke informatie.” Bij Poppelaars groeien momenteel vooral beuken, coniferen, taxussen. Vooral bedoeld voor de Oost-Europese markt -zo’n 70%, waar het gebruikt wordt om hagen mee te maken. ,,Die zie je in Nederland niet zoveel meer, daar is zo’n heg nog onverminderd populair.”

Op de diverse machines staat kort uitgelegd wat er mee gedaan wordt en dat blijkt niet gering. Vele tienduizenden bomen worden per jaar door Poppelaars verkocht. ,,We zitten hier sinds 1980, langzamerhand neem ik het van mijn vader over. Er zijn wat magere jaren geweest, maar momenteel gaat het weer heel goed”, legt Poppelaars uit.

Hij was verheugd toen het afgelopen week regende. ,,Maar het was écht veel, halverwege de neerslag was het eigenlijk wel genoeg. Het slootje dreigde te overstromen, het was echt wel even heftig”, en hij wijst daarbij op de wat modderige ondergrond.

Hij ontwaart een kreeftje in het slootje. ,,Ha, dat zie je ook niet iedere dag. Dat duidt er toch op dat het schoon water is. Ja, dat vind ik dan wel weer mooi om even tussendoor te zien.”

Bij Poppelaars groeien jaarlijks zo’n 10 tot 15 planten per jaar. ,,En dat is elk jaar weer anders. Maar dit is wat wij doen: wij kweken bomen.”