Hartje Breda: De kunstenaars van het Annahuis

Jan is een van de vele vaste bezoekers van het Annahuis aan de Haagweg, dat mensen opvangt die op de een of andere manier buiten de maatschappij zijn gevallen. Dakloos zijn, of in een isolement beland door psychische, financiële of sociale problemen. Elke donderdagmiddag is er een Open Atelier, begeleid door kunstenares Emanuela Slanzi. Het daar gecreëerde werk is tot en met 5 november te zien op de expositie ‘Talenten in het Annahuis’ in De Nieuwe Veste. Wethouder De Bie verzorgde de officiële opening.

Lief en leed

In de folder van de tentoonstelling staat het volgende over Het Atelier: ‘De kunstenaars delen lief en leed met elkaar terwijl ze, ieder op hun eigen manier, creatief aan het werk zijn. Het is een bijzondere groep mensen, ieder heeft zijn of haar verhaal hoe het bijvoorbeeld is om rond te komen van een minimuminkomen, eenzaam te zijn of de deur niet uit te durven. Bij het Atelier is iedereen welkom. Mensen voelen zich gezien en gehoord. In het Annahuis is elk mens de moeite waard en word je aangesproken op je talenten.’

Living Museum

Wethouder De Bie zegt dit initiatief van harte toe te juichen. “Ten eerste onderstreept het ons motto ’Breda brengt het samen’. Twee verschillende instanties, twee groepen mensen, die zo tot elkaar komen. En ten tweede doet het mij sterk denken aan The Living Museum in New York, waar al jaren werk van psychiatrische patiënten tentoongesteld en verkocht wordt.”

“De mensen worden daar in New York aangesproken op hun kunstenaarschap, op het gezonde en creatieve deel van hun geest. Dat geeft hen voldoening, trots en er wordt nog dik geld mee verdiend ook. Bovendien zorgt het voor integratie en acceptatie binnen de kunstenaarswereld. Deze expositie in De Nieuwe Veste zie ik als een startpuntje in die richting in Breda”, aldus De Bie.

Bij de werken die hangen op de bovenverdieping van De Nieuwe Veste stellen de kunstenaars zich op briefjes voor. “Het Atelier is voor mij ontspanning. Als ik schilder, dan denk ik niet aan de problemen van de straat”, meldt Jantje Prul.

En zijn ‘collega’, kunstenares Leen Martin: “Ik kom al 23 jaar in het Annahuis, vanaf het begin. Als ik in het atelier bezig ben, dan vergeet ik even alles.”

Spannend

Emanuela Slanzi benadrukt hoe bijzonder deze expositie is. Zeker voor de kunstenaars zelf. “Kunst en creativiteit zijn zo belangrijk. Ze zorgen bij een mens voor een andere gemoedstoestand. Het is spannend en mooi dat anderen het werk nu ook kunnen zien.”

Haar woorden op de folder sluiten daar bij aan. “Ieder geeft vorm aan iets van zichzelf wat onzichtbaar was. Het leven wordt gedeeld en tegelijk haalt het ons in. Iemand overleeft op straat, is ziek, een dierbare vriend overlijdt. De wisselende stemmingen laten zich uitdrukken in het werk. Hier hangt het werk in een andere context, in een openbare ruimte. Dat voelt kwetsbaar en verlegen en tegelijk communiceert de kunstenaar via het werk met de kijker, als een spiegel van onszelf en het Atelier.”

De expositie ‘Talenten in het Annahuis – Kijken met andere ogen’ duurt tot en met 5 november, de entree is gratis.

