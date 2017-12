Hartje Breda: C02-vrij geneesmiddelenvervoer

De fiets heeft hij al een halve eeuw in zijn bezit. “Destijds voor 25 gulden overgenomen van mijn Helmondse neef Willem. Die had hem ergens bij het opruimen van een tuin gevonden. Nou heeft hij er spijt van.”

Trots

Van den Reek, eigenaar van de apotheek in Princenhage én de afgelopen zaterdag geopende Beekse Apotheek (Prinsenbeek), showt trots zijn gitzwarte fiets. “Ze wilden de accu aan het frame vastmaken. ‘Ben je gek’, zei ik. Nu zit hij keurig op de bagagedrager.”

Het motortje is net zo onzichtbaar als op de koersfiets van Fabian Cancellara. Wat je wel ziet, zijn dikke bedrijfsfietsbanden, een oude bel, houten handvaten en een juweel van een vintage-koplamp.

Maximaal 25 kilometer per uur

De fiets is afgesteld op maximaal 25 kilometer per uur, zegt de apotheker, die iets heeft met elektrische voertuigen. “Ik zei 25 jaar geleden al dat we allemaal elektrisch gaan rijden. In Baarn zijn ze voor mij in een werkplaats bezig met een vierwielig elektrisch voertuig, zonder overkapping en met een onderstuur. Het ligt aan de Rijksdienst van Wegverkeer wanneer ik daarmee op pad mag.”

Ook dat vervoermiddel is enig in zijn soort, zegt hij. “Alles wat daar enigszins op lijkt, is humbug”, bromt hij als Scrooge in Christmas Carol.