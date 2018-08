Hartelijke groeten uit café Breda in Roeselaere

De afstand tussen Breda en Roeselaere bedraagt 180 kilometer, 24 kilometer verder en je bent in Frankrijk. Dat hoor je niet in de wijk Krottegem, daar wordt sappig West-Vlaams gesproken. Aan de Onze-Lieve-Vrouwe Markt ligt café Breda. Het stond sinds een jaar of twee leeg, maar in de maanden juli en augustus is het weer een paar keer per week open als pop-up-café Zomer Breda.