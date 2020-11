Harry Reininga gaf Bredanaars én de scholen een dak boven het hoofd: ‘Moet je nu eens kijken’

,,Winschoten… Ja, ik ben toch wel erg blij dat mijn vader en moeder ooit hebben besloten om uit die stad te vertrekken. Toch is Winschoten altijd aan mijn vader blijven trekken. Hoe klein ik ook was, ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat we in een speciale bus vol met mensen uit Groningen naar het noorden reden. Voor mijn gevoel duurde die reis verschrikkelijk lang. En waarschijnlijk was dat ook zo. Met die lange saaie weg door de veenkoloniën, zigzaggend over al die kanaalbruggen…’’