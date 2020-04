Harrie en Jeanne mogen hun briljanten huwelijk tóch samen vieren

videoZUNDERT - Harrie van de Wouw (93) is inmiddels bedlegerig. Slecht ter been. Zijn echtgenote Jeanne de Labie (86) vergeet wel eens wat. Ze wonen allebei weliswaar in De Willaert, maar wel op totaal verschillende afdelingen. Dinsdag waren ze precies 65 jaar getrouwd. Maar in tijden van corona is een samenzijn dan zeker geen vanzelfsprekendheid.